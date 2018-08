Assassin’s Creed – Präsentation zum 10. Geburtstag auf der GDC

Ubisoft wird auf der Game Developers Conference )in San Francisco, USA, eine Präsentation zum Thema „10 Years of Evolution of the ‚Assassin’s Creed‘ Brand“ abhalten. Das geht aus dem Veranstaltungsprogramm hervor. Die GDC findet vom 19. März bis 23. März statt.

Creative Director Jean Guesdon wird berichten, wie die Entwicklung von Assassin’s Creed 1 zu 2 verlaufen ist, wieso man sich für eine jährliche Veröffentlichung entschied und wie man es geschafft hat, die Marke über mehrere Hardware-Generationen zu etablieren.

Auch Comics und Bücher sollen besprochen werden, sowie eine ausführliche Präsentation über die Entstehung von Assassin’s Creed Origins. Angeblich will sich Guesdon auch zur Zukunft der Reihe äußern. Wir sind gespannt.