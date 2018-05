Assassin’s Creed Origins lockt mit Belohnung nach Abschluss von NewGame+

Seit Anfang der Woche steht das neue Update für Assassin’s Creed Origins zum Download bereit, welches unter anderem einen NewGame+ Modus liefert. Doch nach dem Abschluss erwartet euch eine ganz besondere Belohnung.

In NewGame+ startet ihr ein neues Spiel, ohne Waffen, Outfits und Fähigkeiten zu verlieren. Der Schwierigkeitsgrad wird dabei um eine Stufe erhöht. Habt ihr also bisher auf „normal“ gespielt, beginnt das NewGame+ in „schwer“.

Beendet ihr das Spiel daraufhin erneut, erwartet euch eine coole Belohnung. Dank des Reddit-Users Najoray wissen wir auch, um was es sich dabei handelt.: Das schicke Mythical Warrior-Outfit.