Der Fünfte Held für die Switchversion von Arena of Valor steht in den Startlöchern. Hierbei handelt es sich um den Finisher/Assasine Ryoma. Er ist ab 01:00 am 10.11.2018 erhältlich erwerbbar. Im folgenden Listen wir die wichtigsten Einzelheiten auf.

Spotlight aus der Mobile-Fassung:

Dieses Video ansehen auf YouTube

Spielweise

Ryoma ist sehr auf die Offensive fokussiert. Durch die Kombi aus Krieger/Assasine profitiert das Team insofern, dass er mit seinem Naginata und dem hohen Schaden viel Druck auf die Lanes ausüben kann. Gegner mit wenig Lebenspunkten werden mit Leichtigkeit liquidiert.

Der Fokus liegt auf dem farmen von Gold um die Items schnellmöglich zu erhalten. Ist ein Gegner in der Nähe stört ihn am besten mit Wailing Blade oder Pinwheel und verzieht euch wieder in den Jungle.

Skills

Pinwheel – Ryoma springt rückwärts while während sein naginata sich ausbreitet und umstehenden Feinden 250/300/350/400/450/500(+1.25AD) (physisch) zufügt. Trifft Ryoma einen Feind verringert sich die Abklingzeit von Pinwheel um 3 Sekunden. Dieser Effekt ist nicht stapelbar.

Wailing Blade – Ryoma entfesselt eine Phantomklinge die 330/360/400/440/480/520(+2.00 AD) physischen Schaden dem ersten Gegner und 50% dem folgenden zufügt. Gegner die am Rand des Wirkungsbereichs stehten sind für 0.75 Sekunden benommen.

Spectral Ire – Ryoma sticht wütend mit seinem Niagata und fügt seinen Gegner bis zu viermal Schaden zu. Jeder Treffer fügt 130/180/230(+0.7 AD) physischen Schaden zu. Für jeden Treffer der einen gegnerischen Helden trifft erhält Ryoma 70/100/130(+0.35 AD) Lebenspunkte (Keine zusätzliche Heilung durch treffen mehrerer Gegner mit einem Stich).

Naginatajutsu – Passiv – Alle 5 Sekunden entfesselt Ryoma`s normaler Angriff eine Schattenklinge, diese hat eine erhöhte Reichweite und fügt (+1.2 AP) physischen Schaden zu und reduziert die feindliche Bewegungsgeschwindigkeit für 2 Sekunden um 50%. Feinde die am Rande des Wirkungsbereichs von der Schattenklinge getroffen werden erleiden 50% physischen Schaden.

Empfohlene Arcana

Offensiv

Auslöschen Angriffsschaden +3.2

Ermorden Angriffsschaden +1.6 Bewegungsgeschwindigkeit +1%

Skewer Angriffsschaden +0.9 Rüstungsdurchdringung (P) +6.4



Quelle – Direkt aus Arena of Valor