Der siebente Held für die Switchversion von Arena of Valor steht in den Startlöchern. Hierbei handelt es sich um den Marksman Moren. Er ist ab sofort erhältlich. Im folgenden Listen wir die wichtigsten Einzelheiten auf.

Spotlight aus der Mobile-Fassung:

Spielweise

Moren ist am besten im Jungle aufgehoben, durch seine für einen Schützen relativ hohe Wiederstandskraft, kann er dort schnell und gezielt Erfahrung und Geld farmen.

Skills

Tactical Maneuver – Moren’s movement speed is increased by 40% for 1.5 seconds. His next normal attack within 5 seconds fires 2 bullets, each dealing 25 (+0.85 AD)/(+0.91 AD)/+0.97 AD)/(+1.03 AD)/(+1.09 AD)/(+1.15 AD) physical damage. Moren also gains 25/34/43/52/61/70 armor and magic defense for 5 seconds. These effects can be extended by successful normal attacks up to 10 times

Impact Barrage – Moren knocks back enemies and deals 150/200/250/300/350/400 (+0.6 AD) physical damage. Also reduces enemy movement speed by 30% for 2 seconds.

Magnetic Storm – Moren launches a magnetic grenade towards the target area. The explosion triggers a magnetic storm over 2.5 seconds, dealing 180/240/320 (+0.3 AD) physical damage 6 times to enemies in the area and reducing their movement speed by 50%. Enemies knocked into the storm by Impact Barrage are also stunned for 1.5 seconds.

Precision – Passive – Every successful attack and ability places a Mark of Precision on Moren. At 5 stacks, the cooldown for Tactical Maneuver is refreshed immediately and Moren gains 12-26% (1% increse per level) Life Steal.

Empfohlene Arcana

Krit

Atrocity Krit. Chance +1.6%

Guerilla Angriffsgeschwindigkeit +1% Bewegungsgeschwindigkeit +1%

Skewer Angriffsschaden +0.9 Rüstungsdurchdringung (P) +6.4



Quelle – Direkt aus Arena of Valor