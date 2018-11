Der Sechste Held für die Switchversion von Arena of Valor steht in den Startlöchern. Hierbei handelt es sich um den Marksman Lindis. Sie ist ab 01:00 am 17.11.2018 erhältlich. Im folgenden Listen wir die wichtigsten Einzelheiten auf.

Spotlight aus der Mobile-Fassung:

Spielweise

Lindis ist am besten im Jungle aufgehoben. Durch die hohe Anzahl der Büsche und ihrer Fähigkeit sich vor Ganks zu schützen, lässt Lindis schnell und sicher den Jungle säubern.

Skills

Piercing Gaze – Lindis illuminates the area around her and reveals the location of nearby enemy heroes for 5 seconds. This ability can be stored 2 times.

After learning this ability, when Lindis hits the same enemy 3 times, the target will suffer an additional 125/210/295/380/465/550 (+0.2 AD) physical damage.

Entrapment – Lindis sets a trap that lasts for 2 minutes. The trap will slow enemy movement speed by 30%, reveal enemy locations, and after a short while deal 360/432/504/576/648/720 (+1.2 AD) physical damage. Lindis can store and set up to 2 traps. Traps will become invisible 2 seconds after being set.

Lunar Champion – Lindis calls forth a spirit to atack enemies, dealing 160/240/320 (+1.0 AD) physical damage and adding any bonus normal attack effects from equipped items or buffs. She can store this ability up to 5 times.

Tread Softly – Passive – When Lindis passes through the brush, she will increase her movement speed and strengthen her next normal attack for a short period of time. The strengthened attack will fire 2 arrows with each arrow dealing (+0.65 AD) physical damage. 4-second cooldown.

Empfohlene Arcana

Offensiv

Auslöschen Angriffsschaden +3.2

Ermorden Angriffsschaden +1.6 Bewegungsgeschwindigkeit +1%

Skewer Angriffsschaden +0.9 Rüstungsdurchdringung (P) +6.4



Krit

Rampage Krit. Chance +0.7% Krit. Schaden +3.6%

Tyrant Krit. Chance +0.5% Max. LP +60

Skewer Angriffsschaden +0.9 Rüstungsdurchdringung (P) +6.4



Quelle – Direkt aus Arena of Valor