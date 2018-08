Arena of Valor erscheint schon bald für die Nintendo Switch

Es ist gar nicht so lange her, da durften sich ausgewählte Spieler mit der Beta zu Arena of Valor ordentlich auf die Mütze geben. Seither wurde es aber etwas ruhiger um das vielversprechende MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) aus dem Hause Tencent Game. Den Ursprung hatte der Titel bereits als Mobile-Spiel und erfreute sich dort, dank einer vergleichsweise ähnlichen Präsentation à la League of Legends, großer Beliebtheit. Mit einer angepassten Steuerung, globalen Servern, einem Ranglisten-Modus und einem „Swing Hook War Game Mode“, bei welchem man mit der Bewegungssteuerung der JoyCon agiert, möchte das Spiel schließlich auch auf der Hybridkonsole von Nintendo durchstarten.

Status Match-Event kurz nach Release

Außerdem spricht man von einem sogenannten „Status Match“ Event, bei welchem erfahrenen Spielern die Möglichkeit haben, ihre freigespielten Mobile-Erfolge auf die Version der Nintendo Switch zu übertragen.

Wann erscheint Arena of Valor und wie viel soll der Spaß kosten?

Arena of Valor erscheint bereits kostenlos im September und kann dementsprechend im Nintendo eShop runtergeladen werden.

