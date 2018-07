Die Arena of Valor Beta auf Nintendo Switch wird am kommenden Wochenende stattfinden, das gaben die Entwickler in einer neuen Meldung bekannt. So wird die Beta vom 27. Januar 01:00 Uhr bis 29. Januar 01:00 Uhr laufen. Teilnehmen können alle Spieler, die sich vorab für den Betatest registriert und einen Key erhalten haben.

Arena of Valor ist ein 5v5 Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)-Titel, welcher bereits für mobile Plattformen erhältlich ist. Streife mit deinen Verbündeten durch den Dschungel und kämpfe dir in klassischen 5v5-Schlachten den Weg frei! Vergieße Erstes Blut, trage dein Team zum Sieg und werde zu einer Legende der Arena!