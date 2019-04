Apex Legends für die Nintendo Switch? Respawn kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts versprechen

Wie der Entwickler von Apex Legends verkündet hat, ist er sich durchaus über die Interesse der Fans an einer Version für die Nintendo Switch bewusst. Leider gibt es hierzu bisher nur eine ernüchternde, zugleich aber auch irgendwo eine hoffnungsvolle Aussage von dem Projektleiter Drew Mccoy. Dieser sagte zu den Kollegen von Wired, dass das Sturdio momentan an „vielen Dingen“ arbeitet, zu einer Switch-Version ist aber bis dato noch nichts anzukündigen:

„If Switch was coming, we would tell you, and we would blast it across the world. We are hearing all the Switch players who say they want the game,“

[…]

„I can’t make any promises right now. We have a lot of things that we’re working on, so stay tuned for anything in the future. But currently we don’t have anything to announce.“