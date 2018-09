Die E3 hält für diejenigen, die sich auf Anthem freuen, eine potentielle Enttäuschung bereit. Denn Mark Darrah von Bioware hat bekanntgegeben, dass man online sein muss, um das Spiel zocken zu können.

You need to be online to play https://t.co/KsojxJ0rvJ — Mark Darrah (@BioMarkDarrah) 9. Juni 2018

Das ist per se kein allzu großes Problem, die meisten von uns dürften so oder so ständig online sein. Angesichts der Tatsache, dass der Breitbandausbau in Deutschland nach wie vor seit weit zurückhängt und auch große Teile der USA nicht über die notwendige Infrastruktur verfügen, bleibt allerdings ein fader Beigeschmack.

Dass der Mehrspielermodus über die Internetanbindung läuft, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber offenbar wird man auch für den Singleplayer-Modus online sein müssen.

