Das Erscheinen der Amiibo-Figuren von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ja schon lange bekannt. Folglich hat Amazon die fünf Amiibo-Figuren zum Vorbestellen freigegeben.

Dessen ungeachtet ist der Nutzen der Amiibos aber noch unbekannt. Ebenso wie das Spiel erscheinen die Amiibo-Figuren am 03.03.2017.