Nintendo und die Indies, dass ist eine Beziehung die funktioniert und nicht erst seit der Nintendo Switch Früchte trägt. Fast schon wöchentlich erscheinen neue Projekte von unabhängigen Entwicklern im eShop der Nintendo Switch, die zum Teil qualitativ auch groß angelegte Produktionen in den Schatten stellen können. Eine Auswahl an spielenswerten Indie-Spielen auf der Nintendo Switch hatten wir euch kürzlich zusammengestellt:

So wie es aussieht, wird es auch in Zukunft zahlreiche „Nindie„-Spiele für die Switch geben. Wie Senior Executive Officer Susumu Tanaka auf einer Aktionärsversammlung mitteilte, sei es Nintendos Ziel wöchentlich zwanzig bis dreißig neue Indie-Projekte im Nintendo eShop zu veröffentlichen. Dabei ging er auch auf den aktuellen Erfolg der Spiele auf der Nintendo-Plattform ein. So haben sich einige der bereits erhältlichen Indie-Spiele schon mehr als eine Millionen Mal weltweit auf der Nintendo Switch verkauft.

Quelle: Nintendo