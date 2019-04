Zum Start in den neuen Monat haben Treyarch und Activision einen neuen Trailer für ALCATRAZ, eine brandneue Blackout-Battle-Royale-Karte, in Call of Duty: Black Ops 4 veröffentlicht, die ab morgen für alle PlayStation 4 Spieler verfügbar sein wird, weitere Plattformen folgen.

Ein erster Einblick:

Dieses Video ansehen auf YouTube

Die neue Blackout Alcatraz-Karte verschlägt Spieler auf eine in Nebelschwaden gehüllte Insel mit einer Vielzahl von Umgebungen, die alle zum großen Zellentrakt auf einem Hügel führen. Welches Squad letztlich überlebt, wird durch packende Scharmützel und epische Schlachten in dem weiten Areal entschieden. Hierzu werden neue Strategien und Taktiken benötigt, denn hinter jeder Ecke könnte ein Gegner lauern.

Quelle: Activision