Albert & Otto, ein Spiel über einen kleinen Junge mit Schrotflinte und seinen roten Stoffhasen in einer finsteren schwarz-weiß Welt. Ursprünglich auf Kickstarter ins Leben gerufen, scheiterte die Umsetzung zunächst an den gesetzten Zielen, doch Entwickler Mokuni LLC ließ sich nicht abschrecken und arbeitete fleißig an Albert & Otto: The Adventure Begins weiter. So landete der Titel zunächst auf Steam und ist seit kurzem auch auf der Xbox One und Playstation 4 erhältlich.

Wie wir den Einzug von Albert & Otto auf den Konsolen finden, erfahrt ihr in unserem Review zum Downloadtitel.



Die suche nach dem Hasenmädchen

Der Junge Albert und sein Hase Otto sind auf der Suche nach der verschwundenen Schwester von unserem Protagonisten Albert. Doch diese Suche gestaltet sich schwerer als gedacht, denn die beiden müssen sich in einer finsteren Welt voller Rätsel und Fallen beweisen. Neben dem treuen Begleiter Otto gehört auch eine Schrotflinte zu Albert’s Ausrüstung, die ihm ein ums andere Mal einen guten Dienst erweisen wird.

Stofftiere als Superkraft

Otto der rote Stoffhase, ist nicht nur der beste Freund von Albert, sondern gewährt ihm auch Superkräfte. Mit seiner Hilfe ist es Albert möglich einen Doppelsprung zu vollführen, lose Gegenstände per Telekinese zu verschieben und Schaltkästen wieder unter Strom zu setzten. Ihr seht also, dass euch so einiges Rätsel im Spiel erwarten wird

Doch manche Rätsel lassen sich nur lösen wenn sich Albert für kurze Zeit von Otto trennt, das kleine Stofftier muss oftmals als Beschwerer für Druckplatten oder als Helfer aus der Ferne zur Aktivierung von Schaltkreisen herhalten. Die beiden Freunde sind enger miteinander verbunden als man glaubt, denn stirbt der kleine Otto, so stirbt auch Albert, sodass ihr immer auf beide Charaktere ein Auge haben müsst.

Ziehen und Drücken sind kein Allzweckmittel

Unser Helden-Duo steht auf seiner Reise oftmals vor einer verschlossenen Tür. Um diese zu öffnen muss das Duo spezielle Druckplatten aktivieren. Im späteren Spielverlauf sind die Druckplatten jedoch nicht ohne weiteres für Albert und Otto zu erreichen. Mal müssen Steine durch eine Röhre geworfen werden oder ihr nutzt im richtigen Moment eure Schrotflinte, um die Steine durch selbige zu katapultieren.

Auf einem steinigen Weg

Den beiden Abenteurer stehen viele Gefahren im Weg. Damit Albert und Otto ihr Ziel dennoch erreichen können ist Köpfchen eurerseits gefragt. Mal müssen wir eine klaffende Schlucht überqueren, einen reißenden Fluss hinter uns lassen oder uns gegen eine riesige Krähe zur Wehr setzen. An Abwechslung und Herausforderung mangelt es dem Titel keinesfalls.

Grafisch und melodisch im Einklang

Das Design der düsteren Welt, welches an Deutschland 1939 angehaucht ist und der melodramatische Soundtrack machen die Inszenierung von Albert & Otto komplett. Die Atmosphäre ist bedrückend und fesselnd zugleich. Der Stil erinnert ein wenig an Indie-Titel wie Limbo, bietet aber dennoch seine ganz eigene Note.

Fazit:

Eine düstere Spielwelt, ein stimmiges Helden-Duo und spannende Puzzle-Herausforderungen. Klingt alles etwas nach Playdead’s Limbo, doch Albert & Otto kann mehr und ist ein unterhaltsamer Puzzletitel für Zwischendurch. Das Setting ist anspruchsvoll, die Rätsel sind durch Alberts Schrotflinte und Ottos Fähigkeiten innovativ und die Story ist durchaus unterhaltsam.



Technisch gibt es hier und da kleinere Mängel zu erkennen und obendrein sorgen einige Spielpassagen für Frust unfreiwillige Bildschirmtode. Ebenso hatten wir im Test mit der Telekinese Fähigkeit so einige Probleme. Diese wird ständiges drehen des ausgewählten Gegenstandes schwer zu kontrollieren.

Trotz fehlender Erklärung und nicht vorhandener Cutscences oder Untertitel, sorgen Albert und Otto dafür das man den beiden auf ihrer Suche helfen möchte. Mit seiner recht kurzen Spielzeit von gut drei bis fünf Stunden ist Albert & Otto The Adventure Begins zwar kein Umfangsmonster, für Puzzle-Freunde aber dennoch einen Blick wert.