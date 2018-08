AeternoBlade erscheint am 01. Februar auf Nintendo Switch

Mit AeternoBlade findet bereits am 01. Februar ein weiterer Indie-Titel den Weg auf die Nintendo Switch. Das Spiel war bislang unter anderem für den Nintendo 3DS erhältlich.

Freyja reist mit einer unbekannten Waffe namens „AeternoBlade“. Sie will Rache an Beladim nehmen. Der Lord of the Mist hat nämlich ihr Dorf zerstört und ihren Stamm ausgelöscht. Bei ihrem Rachefeldzug greift ihr Vernia unter die Arme, die ebenso angesehen ist wie Beladim und Freyja die Fähigkeiten von AeternoBlade beigebracht hat.

Freyja muss durch zahlreiche Dimensionen reisen, um herauszufinden, wie sie Beladim vernichten kann. Aber was ist AeternoBlade? Und wie kann Freyja sich an Beladim rächen? In diesem Abenteuer gilt es, jede Menge Geheimnisse zu lüften!

Ob AeternoBlade auf der Switch irgendwelche Änderungen erfahren hat, verrieten die Entwickler nicht.

Der Nachfolger, AeternoBlade II, befindet sich derzeit für PS4, Xbox One und Nintendo Switch in Entwicklung. Die Entwickler zeigen ein erstes, kurzes GIF zur Switch Version.

