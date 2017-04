Zwei Welten kollidieren: LEGO meets Breath of the Wild

Auf der Plattform LEGO ideas können Nutzer Produktvorschläge rund um die beliebten Klötzchen einreichen, welche dann vom Unternehmen realisiert werden. Zumindest, sofern sich genügend Interessenten dafür finden.

So ist dies beispielsweise mit all den LEGO Minecraft Artikeln passiert, welche bereits seit einiger Zeit in den Läden zu finden sind.

Nun sind dort erste Ideen zu einem The Legend of Zelda: Breath of the Wild Set aufgetaucht, welches wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. 281 Teile umfasst das Set und bietet dabei drei Mini-Figuren. Auch einige Gegner aus dem Spiel, wie beispielsweise die Wächter, sind mit von der Partie.

Was sagt ihr dazu, würdet ihr euch ein solches Set wünschen? Noch habt ihr 58 Tage Zeit, das Projekt zu unterstützen. Surft dazu einfach auf die Website von LEGO ideas

