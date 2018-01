Zwei neue LEGO-Spiele in Entwicklung? Erste Gerüchte

Die LEGO-Spiele erfreuen sich weiterhin enormer Beliebtheit. Neuen Gerüchten zufolge sollen sich bereits zwei weitere Bauklotz-Abenteuer in Entwicklung befinden. ComicBook berichtet zumindest unter Berufung auf nicht weiter genannte Quellen bei Warner Bros, dass man in diesem Jahr an zwei neuen Lizenz-Spielen arbeite.

Das erste Spiel dreht sich um den kommenden Pixar-Film Die Unglaublichen 2, welcher am 14. Juni im Kino startet. LEGO Incredibles 2 soll bereits einen Tag nach Kinostart, also am 15. Juni 2018 für alle Plattformen erscheinen. Details zu den Inhalten nannte man allerdings nicht. Vermutlich dürften euch aber wieder das klassische LEGO-Gameplay und eine gehörige Portion Humor erwarten.

Weiterhin heißt es, dass Warner Bros. die Kooperation mit DC Comics weiter ausbauen will. Habt ihr es bisher lediglich mit Batman und den DC Superheroes zu tun gehabt, soll sich das neue Spiel um die Bösewichte des Comic-Universums drehen und LEGO DC Villains oder LEGO DC Supervillains heißen. Als mögliche Charaktere nannte die Quelle unter anderem Harley Quinn, The Joker und Lex Luthor.

Während uns die Ankündigung zu LEGO Incredibles 2 bereits in Kürze erwarten könnte, ist LEGO DC Supervillains noch relativ früh in der Entwicklung und soll irgendwann im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.