Zwei Bücher zu Sea of Thieves angekündigt

Das Multiplayer-Piratenabenteuer Sea of Thieves von Rare dürfte wohl einer der spannendsten Exklusivtitel auf der Xbox One sein, die dieses Jahr erscheinen werden. Um die Spieler auf die kommende Schatzsuche einzustimmen, hat Entwickler Rare nun zwei Bücher zum Spiel angekündigt.

Das erste Buch hört auf den Namen Sea of Thieves: In Universe und stammt von Paul Davis. Es beschreibt die Welt von Sea of Thieves aus der Sicht von drei verschiedenen Piraten-Kapitänen. Die Geschichten handeln von erbitterten Kämpfen gegen Kraken, verborgenen Schätzen, geheimnisvollen Inseln und sagenumwobenen Städten.

Die Geschichten sind mit zahlreichen Illustrationen und Skizzen unterlegt, außerdem gibt es die Texte zu verschiedenen Seemannsliedern, die von den Piraten und Crew-Mitgliedern stammen.

Das zweite Buch ist weit weniger spektakulär. Dieses Artbook wird von Dark Horse Books veröffentlicht. The Art of Sea of Thieves bietet auf über 200 Seiten Artworks, Designs und jede Menge Materials aus der Entstehung des Abenteuers. Die Entwickler kommentieren die Skizzen der Schiffe, Charaktere und Beute und geben Hintergrundinformationen dazu preis.

Beide Bücher sollen im März 2018 im Handel erscheinen. Sea of Thieves erscheint am 20. März 2018 exklusiv für die Xbox One.