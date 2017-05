Zum Star Wars Tag: Erwartet uns ein SNES Klassiker auf der PlayStation 4?

Der Super Nintendo-Klassiker Super Star Wars: The Empire Strikes Back aus dem Jahr 1993 soll anscheinend ab dem heutigen 04. Mai im amerikanischen PlayStation Store erhältlich sein.

Anlässlich des heutigen Star Wars-Tages (May, the 4th) kündigt Lucasfilm auf StarWars.com das Spiel wird mit einem Artwork an. Es soll in der Zeit vom 04.05. bis 11.05. im Rahmen des „Star Wars Day 2017“ mit einem Sonderrabatt angeboten werden.

Bislang ist das Spiel im PlayStation Store allerdings noch nicht aufgetaucht. Alle anderen von Lucasfilm angekündigten Spiele sind bereits mit dem Rabatt des „Star Wars Day 2017“ auf der Aktionsseite zu sehen, darunter auch der Vorgänger Super Star Wars, welcher ebenfalls für das Super Nintendo erschien.