Zombie-Modus von Call of Duty: WW2 beruht auf realen Ereignissen.

Mit Call of Duty: WW2 wagen die Macher der eigentlich beliebten Call of Duty-Reihe den Schritt zurück zu ihren Wurzeln. Demnach wird Sledgehammer Games euch in ein Szenario rundum den zweiten Weltkrieg schicken.

Zombiemodus

Um den Spaß zu steigern, beinhaltet Call of Duty: WW2 natürlich ebenfalls wieder den beliebten Zombie-Modus. So wurde dem Videospielmagazin EDGE gesagt, dass man im Multiplayer-Modus gegen Nazi-Zombies kämpft. Die Geschichte dahinter soll dabei auf wahren Ereignissen beruhe. Doch wie und worauf das Ganze anspielt, verrieten sie bisher noch nicht. Jedoch wurde versprochen, dass man wie bei Dead Space vorgehen würde. Hier sei erwähnt, dass viele Entwickler bei Sledgehammer Games von Visceral Games stammen, welches eben genau für Dead Space verantwortlich war. Neue Szenen zum neuesten Ableger der Call of Duty-Serie werden wir wohl auf der kommenden E3 sehen.

