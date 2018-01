Wer ein wenig in der Gaming-Szene auf YouTube oder anderen Formaten stöbert, der wird sicherlich schon mal über einen Speedrun gestolpert sein. Speedrunner sind Spieler, welche ein Spiel so schnell wie möglich und in Rekordzeiten bis zum Ende spielen. YouTuber Samura1man hat es demnach geschafft, Super Mario Odyssey in knapp über einer Stunde durchzuspielen.



