Yoshi für Nintendo Switch angekündigt

Mit „Yoshi“ (vorläufiger Arbeitstitel) wurde heute ein neues Jump and Run für die Nintendo Switch angekündigt. Der Titel kann als spiritueller Nachfolger zu Yoshi’s Woolly World gesehen werden. In dem knuffigen Jump and Run erkundet ihr mit Woll-Yoshi 2D-Level und könnt erneut zuckersüße Abenteuer erleben.

Natürlich hat sich Nintendo auch einen ganz besonderen Twist einfallen lassen, denn ihr könnt in dem neuen Spiel die Spielwelt um 180 Grad drehen und so die 2D-Level aus zwei Ansichten betrachten und so Geheimnisse lüften, die aus einer der beiden Ansichten verborgen waren.

Der Ankündigungstrailer zu Yoshi auf Nintendo Switch:

Der Trailer enthüllt obendrein, dass der Titel einen Zweispieler-Modus bieten wird und einige Passagen bieten wird, die dreidimensionales Gameplay bieten werden.

Quelle: Nintendo Spotlight