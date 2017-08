Yakuza Kiwami 2 – HD-Remake des 2. Teils geleakt

Am 29. August erscheint mit Yakuza Kiwami das HD-Remake des ersten Serienteils endlich auch hierzulande für die PlayStation 4. Nun wurde bereits eine Neuauflage des zweiten Teils im taiwanesischen PlayStation Network geleakt.

Neogaf Nutzer sinonobu war zuerst auf das Spiel gestoßen, bis es Twitter Nutzer Wario64 gelang, einen Screenshot des entsprechenden Eintrages im PlayStation Network anzufertigen, welches nun aber bereits wieder gelöscht worden ist.

Aus dem Text soll hervorgehen, dass Yakuza Kiwami 2 auf dieselbe Spielengine zurückgreift, wie Yakuza 6: The Song of Life. Zumindest in Taiwan soll das Spiel offenbar am 07. Dezember 2017 erscheinen.

Für den morgigen 26. August versprachen die Entwickler neue Ankündigungen zur Serie, welche durch den jetzigen Leak zumindest teilweise bereits vorweggenommen wurden. Den Livestream findet ihr weiter unten in dieser Meldung.