Xeodrifter – Metroidvania-Titel erscheint für Nintendo Switch

Der nunmehr knapp drei Jahre alte Metroidvania-Titel Xeodrifter wird auch für die Nintendo Switch erscheinen, das gaben Entwickler Jools Watsham und sein Team bei Atooi via Twitter bekannt.

Wir gehen stark davon aus, dass die Entwickler dem Titel einige Verbesserungen spendieren werden, aber neben der kurzen Ankündigungsnachricht, gibt es bislang keinerlei Details. Diese verspricht Watsham allerdings schon in Kürze.

Drifting through the stars. More intel soon. #xeodrifter #atooi #nintendoswitch pic.twitter.com/qq8bDlg7G4

— Atooi (@AtooiLLC) 3. Januar 2018