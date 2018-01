Xenoblade Chronicles 2 Update 1.2.0 + DLC erscheinen heute

Nintendo gibt bekannt, dass das aktuelle Xenoblade Chronicles 2 Update 1.2.0 mitsamt einem neuen „New Quests“-DLC am heutigen 19. Januar in Japan erscheinen wird. Vermutlich werden die Downloads auch heute Abend bereits in Deutschland zur Verfügung stehen.

Das Update enthält folgende, neue Quests:

– The Artisan’s Suffering (Kapitel 2)

– The Nopon who Went Missing (Kapitel 3)

– Abandoned Factory Exploration Tour (Kapitel 5)

– Dining Hall at Late Night (Kapitel 7)

– Scout Soldier (Kapitel 10)

Zusätzlich spendiert Nintendo 10 x seltene Kernkristalle, 1 x legendärer Kernkristall, 1 x Overdrive Protokoll, uvm. Ausführliche Patch Notes will Nintendo in Kürze veröffentlichen.