Xenoblade Chronicles 2 Guide: So erhaltet ihr die Abwehrklinge Kasandra

Ihr spielt Xenoblade Chronicles 2 und seid auf der Suche nach einer guten defensiven Klinge? Dann könnte Kasandra die richtige Wahl sein. Wie bereits in unserem Guide zu Herald erklärt, gibt es ein paar Klingen, für welche man gewisse Kriterien erfüllen muss. Kasandra ist eine davon. Wie ihr ihren Kernkristall erhaltet, erklären wir in unserem Guide.

Die Jagd nach dem Vielfraß-Morlin

Innerhalb des Spiels könnt ihr immer wieder interessante Gerüchte aufschnappen. Zusätzlich ist es euch auch gestattet bei Informanten diverse Informationen zu kaufen. Um überhaupt die erste Voraussetzung für den Glückskernkristall abzuschließen, solltet ihr euch im Laufe des dritten Kapitels die Information mit dem Namen „Vielfraß-Morlin“ besorgen. Zusätzlich wird diese Info wie folgt beschrieben:„Das Monster wurde im Meer beim Ödland von Chansagh gesehen.“

Für die Information fallen je nach Entwicklungsstufe zwischen 5.000 und 10.000 Gold an. Alternativ gibt es einen Nopon in Goldmund, der euch diese Information umsonst gibt. Bevor ihr allerdings den Morlin vermöbeln könnt, um den Glückskernkristall zu erhalten, müsst ihr euch noch bis Kapitel 4 gedulden. Macht einfach die Story weiter, denn irgendwann werdet ihr im benötigten Ödland ankommen.

Angelt den großen Fisch

Im Ödland angekommen, gilt es den riesigen Vielfraß zu angeln. Dafür benötigt ihr Zylinder (Standard reicht) und müsst tagsüber an einem bestimmten Punkt eine Bergung ausführen. Die Bergungsstelle Am Ödland von Chansagh befindet sich im Süden. Hier müsst ihr schließlich eine Bergung vollführen und mit ein wenig Glück erscheint der Vielfraß-Morlin. Sollte er nicht erscheinen, versucht es einfach weiter. Der riesige Fisch stellt sich euch mit Level 39 entgegen und kann in diesem Levelbereich durchaus einiges austeilen. Wir empfehlen daher, dass ihr mindestens Level 35 seid. Habt ihr dem Fisch die Leviten gelesen, erhaltet ihr den Glückskernkristall, der Kasandra beherbergt.

Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung:

Ihr befindet euch mindestens in Kapitel 3

Kauft die Information „Vielfraß-Morlin“

Spielt bis Kapitel 4 und folgt der Handlung bis zum Ödland

Beschafft euch Zylinder und begebt euch tagsüber zum Bergungspunkt „Am Ödland von Chansagh“ im Süden

zum Bergungspunkt „Am Ödland von Chansagh“ im Süden Angelt den großen Vielfraß und besiegt ihn (wiederholt die Bergung gegebenenfalls)

