XCOM 2 Collection erscheint für PS4 und Xbox One

2K Games und Entwickler Firaxis Games haben die XCOM 2 Collection für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das rundenbasierte Strategiespiel wird als Komplettpaket für die beiden Konsolen erscheinen, nachdem die Sammlung bereits für den PC veröffentlicht wurde.

Bestandteil der Sammlung sind neben dem Hauptspiel die Erweiterungen War of the Chosen, sowie die DLCs Resistance Warrior, Anarchy’s Children, Alien Hunters und Shen’s Last Gift. Kosten wird die XCOM 2 Collection 49,99 Euro, einen Erscheinungstermin gibt es bislang noch nicht.

The XCOM 2 Collection is now available for PC, Mac, and Linux. Coming soon to #PS4 and #XboxOne.

Good luck, Commander.

➜ https://t.co/l6pDWOxmeY pic.twitter.com/Y4ffpmZ6k2

— Firaxis Games (@FiraxisGames) 1. Februar 2018