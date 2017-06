Xbox One X – Xbox Klassiker dank Abwärtskompatibilität spielbar

Nachdem Microsoft auf der E3 2017 die neue Xbox One X angekündigt hat, gibt es nun weitere erfreuliche Neuigkeiten. Das Thema Abwärtskompatibilität wird bei MS noch immer groß geschrieben, daher wird die neue Konsole endlich auch Spiele der Original-Xbox zurück bringen.

Gegen Ende des Jahres 2017 werden die alten Xbox Discs zur gesamten Xbox One Familie kompatibel sein, also für Xbox One, Xbox One S und Xbox One X. Ferner wird man auch wieder via System Link Konsolen miteinander verbinden können. Sogar die brandneue One X mit der originalen Xbox.

Auch Xbox Spielkäufe auf der Xbox 360 werden spielbar sein.

Crimson Skies. OG and X1S via system link. pic.twitter.com/IhlD2J3Q2a — Bill Stillwell (@wcstillwell) 11. Juni 2017

Your original Xbox discs will work. Digital licenses will carry over. AND you can system-link play across all three generations. — Albert Penello (@albertpenello) 12. Juni 2017

Da freuen sich Retro-Freunde.