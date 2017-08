Xbox One X Vorbestellung – Neue Infos schon in Kürze

Microsoft wird schon bald neue Informationen zur Xbox One X Vorbestellung veröffentlichen. Das hat Phil Spencer auf Nachfrage via Twitter angekündigt. Dort fragte ein User, ob der Konzern auf der gamescom 2017 neue Informationen bereitstellen würde. Spencer hingegen versprach sich schon bald dazu zu äußern.

We’ll share more info on this tomorrow. — Phil Spencer (@XboxP3) 16. August 2017

GameStop hingegen verspricht für den kommenden Sonntag bereits neue Informationen. In einem Tweet, der mittlerweile aber bereits wieder gelöscht wurde, kündigte der Einzelhändler eine große Xbox One X-Ankündigung an. Vielleicht erfahrt ihr dann, welche Pläne für den Eintausch der „alten“ Xbox One-Konsolen GameStop hat.