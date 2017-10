Xbox One X Unboxing und Vergleich zur PS4 Pro

Bald hat das Warten endlich ein Ende. Am 07. November veröffentlicht Microsoft mit der Xbox One X endlich das neueste Familienmitglied der Xbox One-Familie, da wird es doch Zeit für ein erstes Xbox One X Unboxing. Unsere Kollegen von Digital Foundry haben die leistungsfähige Konsole bereits auspacken können und zeigen ein interessantes Vergleichsvideo zur PlayStation 4 Pro.

Dabei fällt die Konsole in allen Belangen kleiner aus, als der Konkurrent von Sony. Das komplette Unboxing findet ihr unten im Video.

Xbox One X tritt WiSA Association bei

Xbox ist die erste Videospielmarke, die der WiSA (The Wireless Speaker and Audio) beitritt, welcher bereits namhafte Hersteller aus dem Audiobereich wie Bang & Olufsen, Harman Kardon und 30 weiteren angehören. Nachdem die Xbox One X also wie wir bereits wissen Dolby Atmos Unterstützung bietet, wird die Konsole damit künftig auch kabellose Lautsprecher-Systeme ansteuern können.