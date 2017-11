Auf der Suche nach einer Xbox One X? Dann könnte dieses Angebot etwas für euch sein. In der Schweiz gibt es die Xbox One X momentan nämlich für umgerechnet 436,88 Euro. Dafür ist lediglich eine Schweizer Postleitzahl von Nöten, außerdem kann der Preis mit günstigen Schweizer Xbox LIVE Guthaben Codes noch weiter gedrückt werden. Habt ihr eine Schweizer Postleitzahl eingegeben, könnt ihr die Konsole wie gewohnt an eure Adresse in Deutschland liefern lassen.

Quelle