Microsoft wird in den USA ein Xbox One S PlayerUnknown’s Battlegrounds Bundle veröffentlichen. Dieses kann bereits beim US-Shop Best Buy vorbestellt werden und wird am 20. Februar 2018 erscheinen.

Das Bundle soll für 299 US-Dollar angeboten werden und beinhaltet eine Xbox One S Konsole samt einem Controller und das Spiel PlayerUnknown’s Battlegrounds als Download.

Bislang wurde das Bundle noch nicht offiziell für Europa bestätigt, doch eine Veröffentlichung wäre auch hierzulande denkbar.