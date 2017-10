Xbox One: Diese Xbox-Spiele sind ab morgen spielbar

Ab dem 24.10.2017 werden die ersten dreizehn „Original-Xbox-Spiele“ auf der Xbox One lauffähig sein. Wie Microsoft nun bestätigte, werden die Spiele in 1080p Auflösung dargestellt und profitieren von höheren Bildraten und kürzeren Ladezeiten.

Folgende Titel könnt ihr ab morgen auch auf der Xbox One spielen:



Star Wars: Knights of the Old Republic



Ninja Gaiden: Black



Red Faction II



Prince of Persia: The Sands of Time



Grabbed by the Ghoulies



Psychonauts



Dead to Rights



Crimson Skies



Fuzion Frenzy



Sid Meier’s Pirates!



BloodRayne 2



The King of Fighters: NeoWave

Um die Spiele auf eurer Xbox One zu spielen gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr die originalen Spiele-Disks in die Xbox One einlegen oder die Titel digital im Shop für jeweils 9,99 Euro erwerben.

Zudem soll ein System Link Multiplayer weiterhin möglich sein. Die Online-Modi sind mangels aktiver Server natürlich nicht mehr nutzbar.

