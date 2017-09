Xbox One Dashboard erhält viele neue Features

Xbox Chef Mike Ybarra hat auf der PAX West 2017 viele neue Features für das Xbox One Dashboard angekündigt. In einem gemeinsamen Stream mit Larry „MajorNelson“ Hryb kündigten die beiden an, dass das Dashboard schon bald die Möglichkeit bieten wird, Geschenke an Freunde zu senden und Wunschlisten zu erstellen.

Beide Features sind für Microsoft enorm wichtig, wobei eines davon schon bald erscheinen wird, während das andere noch ein wenig länger auf sich warten lässt, verrieten die beiden.

Auch das Thema Maus & Tastatur Unterstützung kam erneut zur Sprache, nachdem die Ankündigung dieser Funktion bei Xbox Spielern für Entsetzen sorgte. Interne Gespräche seien noch notwendig, um über den Umfang der Funktionen zu sprechen.

Die Entwickler sollen jedoch selbst entscheiden können, welche Features letztlich im Spiel nutzbar sein sollen. Diese Entscheidung muss allerdings wohl überlegt sein, sagte Ybarra in einer Q&A Session mit Xbox Fans.