So langsam scheint das Thema Virtual Reality auch Einzug auf die Xbox One zu halten. Wenn auch nicht ganz in der Form, mit der wir gerechnet hätten.

Zumindest gibt Microsoft nun bekannt, dass man dafür eine neue App für die Xbox One veröffentlichen wird.

Damit lassen sich Xbox One-Spiele zum VR Headset Oculus Rift streamen. Die App Xbox One Streaming to Oculus Rift soll ab dem 12. Dezember kostenlos angeboten werden.