Xbox Games with Gold September 2017 stehen fest

Die Xbox Games with Gold September 2017 stehen endlich fest. MajorNelson hat am gestrigen Abend die Gratis-Spiele bekannt gegeben, welche für Besitzer eines Xbox LIVE Gold-Abonnements im kommenden Monat zum Download bereit stehen. Euch bleiben also nur noch wenige Tage, die August-Spiele herunterzuladen.

Die Xbox Games with Gold September 2017

Im September dürft ihr euch abermals auf ein paar echte Highlights freuen. Die Spiele haben zwar alle schon ein paar Jahre auf dem Buckel, der Qualität tut das allerdings keinen Abbruch.

Bereits ab dem 01.09. steht mit der Forza Motorsport 5 Racing Game of the Year Edition ein absolutes Brett für Rennspiel-Fans auf dem Programm. In unserem Review punktete die Sim seinerzeit fast auf ganzer Linie.

Am 16. September stößt auf der Xbox One zudem das Indie-Spiel Oxenfree dazu. Auf der Xbox 360 gibt es ab dem 01.09. mit Hydro Thunder: Hurricane und ab dem 16.09. mit dem gefeierten Shooter Battlefield 3 ebenfalls zwei hervorragende Spiele.