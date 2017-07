Xbox – Games with Gold im August sind bekannt

Auch im August stehen die Games with Gold für die Xbox One und die Xbox 360 vor der Tür. Wie jeden Monat stehen euch hierbei jeweils zwei Spiele für die Xbox One und die Xbox 360 zur Verfügung. Um die Spiele nutzen und runterladen zu können, ist ein Xbox Live Abonnement erforderlich.

Das sind die Games with Gold für August/17:

Slime Rancher – Ihr schlüpft in die Rolle von Beatrix LeBeau und bekämpft schleimige Lebewesen (vom 1. August bis zum 31. August auf der Xbox One verfügbar).

Ihr schlüpft in die Rolle von Beatrix LeBeau und bekämpft schleimige Lebewesen Trials Fusion – Im verrückten Plattform-Rennspiel befahrt ihr verrückte Strecken und stellt Streckenrekorde auf. Auch im Mehrspieler spielbar. (vom 16. August bis zum 15. September verfügbar).

Im verrückten Plattform-Rennspiel befahrt ihr verrückte Strecken und stellt Streckenrekorde auf. Auch im Mehrspieler spielbar. Bayonetta – Als letzte Überlebende eines Hexenklans schlüpft ihr in die Rolle der attraktiven Bayonetta und kämpft gegen teilweise gigantische Bösewichte (vom 1. August bis zum 31. August auf der Xbox 360 verfügbar)

Als letzte Überlebende eines Hexenklans schlüpft ihr in die Rolle der attraktiven Bayonetta und kämpft gegen teilweise gigantische Bösewichte Red Faction Armageddon – In der Haut von Darius Mason seit ihr erneut auf dem Mars unterwegs. Dieses Mal allerdings aus der Third-Person-Perspektive. (vom 16. August bis zum 15. September auf der Xbox 360 verfügbar)

