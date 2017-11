Xbox Game Pass: Sieben neue Spiele im Dezember

Microsofts Spiele-Flatrate Xbox Game Pass wird am 01. Dezember um sieben hochkarätige Spiele erweitert, das teilte das Unternehmen nun offiziell mit. Folgende Titel werden am Monatsanfang für Abonnenten verfügbar sein:

– Gears of War 4

– Darksiders: Warmastered Edition

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter

– This War of Mine: The Little Ones

– Casey Powell Lacrosse 16

– Mega Man 10

– Mass Effect

Mit einem Xbox Game Pass haben Mitglieder unbegrenzten Zugriff auf mehr als einhundert Xbox One- und abwärtskompatible Xbox 360-Spiele. Der Dienst lässt sich am ehesten mit Netflix vergleichen.

Alle Spiele werden direkt auf die Xbox One heruntergeladen und nicht gestreamt. Sämtliche dazugehörenden Add-Ons können von Mitgliedern zu einem rabattierten Preis (- 10 Prozent) erworben werden. Jeden Monat kommen neuen Spiele hinzu, während einige ältere aus dem Angebot genommen werden – vergleichbar mit Netflix.