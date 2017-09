Xbox Game Pass – In den USA bereits mit geheimen Geschenken und mehr

Der Xbox Game Pass erhält in den USA offenbar ein neuartiges Belohnungssystem. Immer mehr Nutzer berichten auf Twitter davon, dass sie beim Starten eines Titels den Hinweis dazu erhalten haben. Ob es sich dabei bereits um die heute genannten neuen Features handelt, ist nicht klar.

Laut der Anzeige müsst ihr lediglich mehrere Spiele herunterladen und für mindestens 30 Minuten spielen. Die mysteriösen Preise kommen in einer Staffelung daher:

Ein Game Pass Spiel spielen – Chance auf ein „Mystery Gift“ Drei Game Pass Spiele spielen – Chance auf ein „Ultimate Mystery Gift“ Fünf Game Pass Spiele spielen – Chance auf ein „Ultimate Mystery Gift“ und $ 500 Microsoft Store

Die Preise setzen sich offenbar aus Xbox LIVE Gold Codes, Groove Music Pass Codes, Filmen, Spielen, DLCs und vielem mehr zusammen.

Everyone see this in #XboxGamePass ? I like this idea… pic.twitter.com/FRU2QPH38x — woɢɢerмαɴ (@AlexSherak) 2. September 2017

This is how I found it… pic.twitter.com/ejxZOz31uK — woɢɢerмαɴ (@AlexSherak) 2. September 2017

Ob und wann dieses System auch in Deutschland erscheinen wird, steht bislang noch nicht fest. Xbox Game Pass ist die Spieleflatrate von Microsoft für die Xbox One. Für einen monatlichen Beitrag von EUR 9,99 erhalten Mitglieder unbegrenzten Zugriff auf mehr als einhundert Xbox One- und abwärtskompatible Xbox 360-Spiele.

Im September wird der Xbox Game Pass um einige absolute Highlights erweitert. Darunter ReCore oder Metro: Last Light Redux.