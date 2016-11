Xbox Deals with Gold KW47 2016

Die neuen Xbox Deals with Gold auf Xbox One und Xbox 360 stehen fest. In dieser Woche dürfen sich Besitzer der Microsoft-Konsolen erneut auf einige starke Rabatte freuen. Unter anderem mit dabei sind unter anderem Divinity: Original Sin und Lords of the Fallen.

Xbox One – Deals with Gold – 22. November bis 28. November 2016

• Beyond Eyes – 3,25€ – 75% Rabatt

• Deadlight: Director’s Cut – 11,99€ – 40% Rabatt

• Divinity: Original Sin – Enhanced Edition – 13,75€ – 75% Rabatt

• Elite Dangerous Standard Edition – 16,74€ – 33% Rabatt

• Instant Indie Collection: Vol. 1 – 5,50€ – 75% Rabatt

• Instant Indie Collection: Vol. 2 – 6,25€ – 75% Rabatt

• Lords of the Fallen Digitale Gesamtausgabe – 14,68€ – 67% Rabatt

• Nascar Heat Evolution – 34,99€ – 30% Rabatt

• Nascar Heat Evolution – Pit Pass 1 – 10,49€ – 30% Rabatt

• Nascar Heat Evolution – Pit Pass 2 – 6,99€ – 30% Rabatt

• Rock ‚N Racing Off Road DX – 4,00€ – 50% Rabatt

• Sheltered – 6,50€ – 50% Rabatt

• Virginia – 5,99€ – 40% Rabatt

Xbox One – Spotlight Sale – 22. November bis 28. November 2016

Gültig für Gold- und Silbermitglieder

• Dead or Alive 5 Last Round – Core Fighters 30 Character Set – 20,40€ – 60% Rabatt

• Dead or Alive 5 Last Round – Falcom Mashup Set – 20,39€ – 40% Rabatt

• Dead or Alive 5 Last Round – Honoka Character + Debut Costume Set – 7,99€ – 20% Rabatt

• Dead or Alive 5 Last Round – Marie Rose Character + Debut Costume Set– 7,69€ – 30% Rabatt

• Dead or Alive 5 Last Round – Naotora Ii + Debut Costume Set – 7,79€ – 35% Rabatt

• Dead or Alive 5 Last Round – Nyotengu Character + Debut Costume Set – 7,69€ – 30% Rabatt

• Dead or Alive 5 Last Round – Phase 4 Character + Debut Costume Set – 7,79€ – 40% Rabatt

• Dead or Alive 5 Last Round – Schoolgirl Strikers Mashup Set – 20,79€ – 35% Rabatt

• Dead or Alive 5 Last Round – Senran Kagura Mashup Set – 20,39€ – 40% Rabatt

• Dead or Alive 5 Last Round – SW Mashup Set – 22,19€ – 40% Rabatt

Xbox 360 – Deals with Gold – 22. November bis 28. November 2016

• Duke Nukem Manhattan Project – 4,74€ – 50% Rabatt (abwärtskompatibel)

• Fireburst – 1,89€ – 80% Rabatt

• Hunter’s Trophy 2 – America – 1,89€ – 80% Rabatt

• Sonic & SEGA Racing – 9,99€ – 50% Rabatt

• Sonic & SEGA Racing – Metal Sonic & Death Egg Zone – 3,34€ – 50% Rabatt

• Sonic & SEGA Racing – Unlock All Characters & Tracks – 2,39€ – 50% Rabatt

• Sonic & Knuckles – 1,42€ – 50% Rabatt (abwärtskompatibel)