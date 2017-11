Wir befinden uns in der Releasewoche der Xbox One X, doch auch diesmal gibt es einige Rabatte im Xbox Store. Die Xbox Deals With Gold KW45 2017 sind da und bringen ein paar nette Angebote mit. Das Action-RPG The Surge wartet mit 60 % Preisnachlass auf und wer es eher eisig mag, kann mit der Forza Horizon 3 Blizzard Mountain Erweiterung für knapp 10 Euro durchstarten.

Xbox One Deals with Gold – 07. November bis 13. November

Xbox 360 Deals with Gold – 07. November bis 13. November

AK = abwärtskompatibel und auf der Xbox One spielbar.