Hier sind die aktuellen Xbox Deals With Gold KW42 2017. Auch in dieser Woche gibt es wieder ein paar interessante Vergünstigungen auf der Xbox 360 und Xbox One. 30 % Rabatt gibt es beispielsweise auf F1 2017 von Codemasters. Auch Fans von Fallout 4 dürfen sich freuen: 33 % Nachlass gibt es auf das Hauptspiel und jegliche Add-Ons. Das erstklassige Rollenspiel The Witcher 3 gibt es diese Woche für günstige 15 Euro zu haben.

Xbox One – Deals with Gold – 17. Oktober bis 23. Oktober 2017

Xbox 360 – Deals with Gold – 17. Oktober bis 23. Oktober 2017

AK = abwärtskompatibel und auf der Xbox One spielbar