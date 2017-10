Hier sind die aktuellen Xbox Deals With Gold KW41 2017. Auch in dieser Woche gibt es wieder ein paar interessante Vergünstigungen auf der Xbox 360 und Xbox One. Satte 75 % Rabatt gibt es auf Deus Ex: Mankind Divided und die komplette erste Season Life is Strange könnt ihr für nur 5 Euro abgreifen.

Xbox Deals with Gold – 10. Oktober bis 16. Oktober 2017