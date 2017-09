Nachdem Lars euch bereits die neuen Spiele der aktuellen Woche vorgestellt hat, sind hier nun die aktuellen Xbox Deals With Gold KW36 2017. Auch in dieser Woche gibt es wieder ein paar interessante Vergünstigungen auf der Xbox 360 und Xbox One. Sichert euch in dieser Woche das hervorragende Hüpfspiel Unravel für nur 5,00 Euro, DmC: Devil May Cry für schlappe 9,90 Euro oder DiRT 4 für 45,49 Euro.

Xbox Deals with Gold KW36 2017 – 05. September bis 11. September 2017

Xbox 360 – Deals with Gold – 05. September bis 11. September 2017

(AK = abwärtskompatibel und somit auf Xbox One spielbar)

Quelle