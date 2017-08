Hier sind die aktuellen Xbox Deals With Gold KW34 2017. Auch in dieser Woche gibt es, trotz der gamescom, wieder ein paar interessante Vergünstigungen auf der Xbox 360 und Xbox One. Highlights der Woche sind diesmal BioShock: The Collection für 25,00 Euro, Fallout 4 für 20,09 Euro und Need for Speed für 7,50 Euro. Die Angebote der Woche können sich diesmal wirklich sehen lassen.

Xbox One – Deals with Gold – 22. August bis 28. August 2017

Xbox 360 – Deals with Gold – 22. August bis 28. August 2017

(AK = abwärtskompatibel und somit auf Xbox One spielbar)

Quelle