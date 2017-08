Hier sind die aktuellen Xbox Deals With Gold KW33 2017. Auch in dieser Woche gibt es wieder ein paar interessante Vergünstigungen auf der Xbox 360 und Xbox One. Diesmal sind vor allem die Season Passes zu einigen Spielen wie Dead Rising 4 oder Assassin’s Creed: Syndicate im Angebot. Doch auch die komplette erste Staffel zu Life is Strange wartet mit satten 70 % Rabatt auf. Weitere Highlights sind For Honor für 40,00 € und Mass Effect: Andromeda für 48,99 €.

Xbox One – Deals with Gold – 15. August bis 21. August 2017

Xbox 360 – Deals with Gold – 15. August bis 21. August 2017

(AK = abwärtskompatibel und somit auf Xbox One spielbar)