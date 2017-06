Hier sind die aktuellen Xbox Deals with Gold KW23 2017. Auch in dieser Woche gibt es wieder ein paar interessante Vergünstigungen auf der Xbox 360 und Xbox One. In dieser gibt es erneut ein paar Highlights, darunter NHL 2017 ab 17,50 € und diverse Sachen zu Call of Duty mit bis zu satten 67 % Nachlass.

Xbox One – Deals with Gold – 06. Juni bis 12. Juni 2017