Hier sind die aktuellen Xbox Deals with Gold KW20 2017. Auch in dieser Woche gibt es wieder ein paar interessante Vergünstigungen auf der Xbox 360 und Xbox One. In dieser Woche gibt es sogar ein paar absolute Highlights:

Allen voran Lara Croft and the Temple of Osiris, welches kostenlos im Rahmen der Games with Gold zum Download bereit steht. Worms Battlegrounds kann mit satten 75 % Rabatt bezogen werden, auch Destiny, Final Fantasy XV und Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 sind im Angebot.

Auf der Xbox 360 gibt es Lego Star Wars: The Complete Saga für lau!

Xbox One – Deals with Gold – 16. Mai bis 22. Mai 2017

Xbox 360 – Deals with Gold – 16. Mai bis 22. Mai 2017