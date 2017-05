Hier sind die aktuellen Xbox Deals with Gold KW18 2017. Auch in dieser Woche gibt es wieder ein paar interessante Vergünstigungen auf der Xbox 360 und Xbox One. Highlights der Woche sind die Resident Evil-Spiele und Star Wars: Battlefront Ultimate Edition zum halben Preis. Auch Resident Evil 7 für 45,49€ kann man durchaus mitnehmen.

Xbox One – Deals with Gold – 02. Mai bis 08. Mai 2017

Xbox 360 – Deals with Gold – 02. Mai bis 08. Mai 2017