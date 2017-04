Nach den Osterfeiertagen sind hier nun die aktuellen Xbox Deals with Gold KW17 2017. Auch in dieser Woche gibt es wieder ein paar interessante Vergünstigungen auf der Xbox 360 und Xbox One. Die Rabatte der aktuellen Woche sind allerdings ziemlich überschaubar ausgefallen. Highlight der Woche ist sicherlich Dead Rising 4 mit 40 % Rabatt und die Overcooked: Gourmet Edition mit 50 % Nachlass auf den Kaufpreis.

Hier alle Deals der aktuellen Woche im Überblick.