Es ist Dienstag und somit Zeit für neue Angebote. Die Xbox Deals With Gold KW06 2018 sind da und bringen ein paar nette Angebote auf der Xbox One mit sich. Highlights der Woche sind die Assassin’s Creed Spiele. So gibt es Assassin’s Creed Origins mit 33 % Rabatt, die Ezio Collection sogar mit 60 % Preisnachlass. Auch die Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition ist um die Hälfte im Preis gesenkt.

Xbox One Deals with Gold – 06. Februar bis 12. Februar 2018

Xbox 360 Deals with Gold – 06. Februar bis 12. Februar 2018

AK = abwärtskompatibel und auf der Xbox One spielbar.